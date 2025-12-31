PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Συνελήφθη 55χρονος για τροχαίο – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

troxonomos_intime
12:39 | 31/12/2025

Στη σύλληψη 55χρονου οδηγού για εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα με άλλο όχημα στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό τριών ατόμων, εκ των οποίων το ένα ανήλικο, προχώρησαν, χθες βράδυ, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

 

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 55χρονος αλλοδαπός αποχώρησε από το σημείο του ατυχήματος, χωρίς να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον 55χρονο, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis