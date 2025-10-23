Συνελήφθη 55χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού

Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 21-10-2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, 55χρονος ημεδαπός ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί επικαθήμενο φορτηγό, έμφορτο με υλικά ξυλείας, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης.

Όπως διαπιστώθηκε, η άδεια ικανότητας οδήγησης του είχε αφαιρεθεί την 23-9-2025 για -30- ημέρες από αστυνομικούς του Β’ Τμήματος Τροχαίας Πειραιώς για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, ενώ κατά τον έλεγχο του φορτηγού διαπιστώθηκε ότι -5- από τα -12- ελαστικά του ήταν φθαρμένα.

Για την υποτροπή του, του επιβλήθηκε νέο διοικητικό πρόστιμο ύψους -2.350- ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα -395- ημερών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.