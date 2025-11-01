Συνελήφθη 54χρονος από το Ελληνικό FBI - Βρέθηκαν δεκάδες κλεμμένα ρολόγια και όπλο - ΦΩΤΟ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, σε περιοχή της Αττικής, 54χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, ο ανωτέρω, το διάστημα από το 2018 έως και το 2019, αφαίρεσε από αποθήκη εταιρείας,στην οποία εργαζόταν ως εξωτερικός συνεργάτης, ρολόγια και κοσμήματα, συνολικής αξίας άνω των -120.000- ευρώ και στη συνέχεια τα διέθετε προς πώληση.

Διαβάστε επίσης

Από την κατοχή του, καθώς και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πιστόλι με -5- φυσίγγια καθώς και συνολικά -94- ρολόγια, τα οποία αναγνωρίσθηκαν από τον υπεύθυνο ασφαλείας της εταιρείας, ως μέρος των κλαπέντων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.