Συνελήφθη 53χρονος για κατοχή ναρκωτικών στην πόλη των Γρεβενών

Συνελήφθη χθες (16-02-2026) τις μεσημβρινές ώρες στην πόλη των Γρεβενών, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Γρεβενών και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, 53χρονος ημεδαπός, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων με σκοπό την καταπολέμηση της διάδοσης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων πραγματοποιήθηκαν χθες από προαναφερόμενους αστυνομικούς έρευνες στην οικία του 53χρονου και σε οικία όπου συνοικεί με τη σύντροφό του, στην πόλη των Γρεβενών, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-9- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης,

-2,234- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

ζυγαριά ακριβείας,

-5- σπόροι κάνναβης,

-2- θραύσματα χαπιών έκσταση,

-3- ναρκωτικά δισκία, την κατοχή των οποίων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει,

-0,09- γραμμάρια MDMA, σε κρυσταλλική μορφή,

-3- κλώνοι κάνναβης και

υπολείμματα ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, ενώ ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.