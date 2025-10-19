Συνελήφθη 52χρονος σε περιοχή των Γρεβενών για καλλιέργεια δενδρυλλίου κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη χθες (18-10-2025) τις μεσημβρινές ώρες σε περιοχή των Γρεβενών, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, σε συνεργασία με την Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, 52χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, για καλλιέργεια δενδρυλλίου κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, οι προαναφερόμενοι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του 52χρονου, σε περιοχή των Γρεβενών, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-1- δενδρύλλιο κάνναβης, ύψους -0,65- μέτρων, το οποίο καλλιεργούσε ο συλληφθείς και

-1- συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους -30- γραμμαρίων.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.