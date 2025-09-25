Συνελήφθη 52χρονος για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, σε περιοχή της Κοζάνης

Συνελήφθη, χθες (24-09-2025) τις πρωινές ώρες σε περιοχή της Κοζάνης, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης 52χρονος ημεδαπός, για κατοχή -10,5- γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης.

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε χθες τις πρωινές ώρες στον 52χρονο, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -3- γραμμαρίων.

Διαβάστε επίσης

Ακολούθως, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε τις μεσημβρινές ώρες στην οικία του 52χρονου, σε περιοχή της Κοζάνης, από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς, με τη συνδρομή του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών “ΟΡΦΕΑ” της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -7,5- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.