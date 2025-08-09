Συνελήφθη 51χρονος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες προχθες Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025, 51χρονος ημεδαπός στη Ζάκυνθο, κατηγορούμενος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, σε έρευνα που διενεργήθηκε, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, σε οίκημα ιδιοκτησίας του κατηγορούμενου, το οποίο χρησιμοποιείται ως στάβλος, αλλά και στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-3- δενδρύλλια κάνναβης, καλλιεργούμενα επιμελώς σε εξωτερικό χώρο του οικήματος,

-3- καραμπίνες, εκ των οποίων η μία μονόκανη,

-97- φυσίγγια καραμπίνας,

πιστόλι κρότου, μετά της γεμιστήρος του,

σκαπτικό εργαλείο, πριόνι και κλαδευτήρι.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.