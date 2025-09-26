Συνελήφθη 48χρονος από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λέρου

Συνελήφθη προχθες (Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025) στη Λέρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λέρου, 48χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιολόγησης στοιχείων σχετικά με υπόθεση ναρκωτικών ουσιών πραγματοποιήθηκε στοχευμένη έρευνα χθες το πρωί στην κατοικία και την επιχείρηση του 48χρονου, όπου βρέθηκαν συνολικά:

Ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους -20,1- γραμμαρίων

Ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης υγρασίας και θερμοκρασίας

Ζυγαριά ακριβείας

Διαβάστε επίσης

Οι ναρκωτικές ουσίες και τα υπόλοιπα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών