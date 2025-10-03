Συνελήφθη 47χρονος στη Βουλιαγμένη που είχε στην κατοχή του πλήθος μαχαιριών και αρχαίους αμφορείς

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της 29-9-2025 στην περιοχή της Βουλιαγμένης, 47χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί όπλων και της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφορίας που περιήλθε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, μεσημβρινές ώρες της 29-9-2025 έλαβε χώρα έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-19- μαχαίρια,

όπλο πολεμικών τεχνών τύπου «νουντσάκου»,

μαχαίρι τύπου «PUSH KNIFE»,

στιλέτο,

-4- κυνηγετικά φυσίγγια και

-2- ενάλιοι οξυπύθμενοι αμφορείς του 5ου αιώνα π.Χ.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.