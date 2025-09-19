Συνελήφθη 47χρονος που είχε δεμένα με αλυσίδα 14 σκυλιά και μια γάτα σε κλουβί

Συνελήφθη, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δέλτα, μεσημβρινές ώρες την 17-09-2025, 47χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της Νομοθεσίας περί ζώων.

Ειδικότερα, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αποθήκη ιδιοκτησίας του που βρίσκεται σε περιοχή του Δήμου Δέλτα, διαπιστώθηκε να έχει δεμένα με αλυσίδα δυσκολεύοντας την κίνησή τους, δεκατέσσερα σκυλιά και μία γάτα κλεισμένη σε κλουβί, παραβιάζοντας τους κανόνες ευζωίας.

Επιπλέον, σε βάρος του 47χρονου εκκρεμεί διαδικασία διοικητικής απέλασης από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου και θα οδηγηθεί αρμοδίως.