Συνελήφθη 46χρονος σε περιοχή της Κοζάνης, για παράνομη μεταφορά αλλοδαπής γυναίκας και κατοχή κοκαΐνης

Συνελήφθη χθες (06-08-2025) τις πρωινές ώρες, σε περιοχή της Κοζάνης, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Βοΐου Κοζάνης, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης 46χρονος ημεδαπός, για παράνομη μεταφορά, 28χρονης αλλοδαπής και για κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που δραστηριοποιούνται στην παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, εντοπίστηκε από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς σε περιοχή της Κοζάνης, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό τον 46χρονο και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε, ότι μετέφερε παράνομα 28χρονη αλλοδαπή, η οποία είχε εισέλθει παράτυπα στη χώρα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ανωτέρω Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, βρέθηκε και κατασχέθηκε μία νάιλον συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη, μικτού βάρους -0,6- γραμμαρίων.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν το προαναφερόμενο όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά και -2- κινητά τηλέφωνα.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Βοΐου Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.