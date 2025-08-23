Συνελήφθη 46χρονος διωκόμενος για εγκληματική οργάνωση και ναρκωτικά

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη 46χρονος ημεδαπός, διωκόμενος για εγκληματική οργάνωση και ναρκωτικά, στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και επισταμένων ερευνών, αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας εντόπισαν τον ανωτέρω, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση δικαστικής Αρχής, με την οποία έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης έξι (6) ετών και έξι (6) μηνών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.