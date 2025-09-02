Συνελήφθη 45χρονος κατηγορούμενος ότι κατείχε και διακινούσε το «χάπι του βιασμού»

Από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025, στη Θεσσαλονίκη, 45χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και του αντιντόπινγκ, καθώς και για επιβλαβή φάρμακα.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τη δράση του ανωτέρω στην κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων της ναρκωτικής ουσίας GHB, γνωστό και ως «χάπι του βιασμού» στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας εντοπίσθηκε ο 45χρονος και συνελήφθη.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-7- γυάλινα φιαλίδια που περιείχαν GHB καθαρής ποσότητας -73,3- ml,

-2- σύριγγες των 2,5 ml με υπολείμματα της ίδιας ουσίας,

-243- δισκία, φιαλίδιο, -5- αμπούλες αναβολικών σκευασμάτων και

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.