Συνελήφθη 43χρονος πατέρας για έκθεση ανηλίκου

Ο πατέρας 16χρονης, που λιποθύμησε από το πολύ αλκοόλ, συνελήφθη από την αστυνομία για έκθεση ανηλίκου και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Πρόκειται για έναν 43χρονο, ο οποίος συνελήφθη, λίγες ώρες αφότου βρέθηκε η 16χρονη κόρη του λιπόθυμη στην πλατεία του Νέου Ηρακλείου, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Σωτηρία, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το κορίτσι είχε πάρει ένα μπουκάλι με αλκοόλ από το σπίτι του και πήγε στην πλατεία όπου το ήπιε μαζί με φίλες της.