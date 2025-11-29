Συνελήφθη 43χρονος για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη διαμονή στη Ρόδο

Συνελήφθη προχθες (Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025) στη Ρόδο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, ένας 43χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή – διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Επιπλέον, η δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει έναν 52χρονο ημεδαπό, για αγορά ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιολόγησης στοιχείων διακίνησης ναρκωτικών και πολυήμερης επιστάμενης επιτήρησης πεδίου, προχθες πρωινές ώρες εντοπίσθηκε ο 43χρονος και σε στοχευμένο έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των -595- ευρώ.

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του όπου βρέθηκαν -2- συσκευασίες και -2- «φιξάκια» κοκαΐνης συνολικού βάρους -36,6- γραμμαρίων. Επίσης σε υπαίθριο χώρο, με τη βοήθεια αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη ποσότητα κοκαΐνης βάρους -108,1- γραμμαρίων, καθώς και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια διερεύνησης της υπόθεσης διακριβώθηκε αγοραπωλησία μεταξύ των δυο κατηγορουμένων.

Τα ναρκωτικά και όλα τα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Ο 43χρονος συλληφθείς, για τον οποίο προέκυψε επιπλέον ότι διέμενε παράνομα στη χώρα μας, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.