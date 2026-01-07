Συνελήφθη 43χρονος από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Συνελήφθη από δικυκλιστές αστυνομικούς ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 43χρονος αλλοδαπός, καθώς βραδινές ώρες της 05-01-2026 στην περιοχή Χαριλάου, ενεργώντας από κοινού με έτερο άτομο, παραβίασαν παράθυρο διαμερίσματος και αφαίρεσαν πλήθος κοσμημάτων και τιμαλφών καθώς και (1) συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων, ενώ από την περαιτέρω έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Ανάληψης, προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμεί απόφαση Μονομελούς Πλημμελειοδικειου Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (3) ετών για το αδίκημα της κλοπής από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.