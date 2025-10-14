Συνελήφθη 41χρονη αλλοδαπή στην Πτολεμαΐδα

Συνελήφθη χθες (13-10-2025) τις απογευματινές ώρες στην Πτολεμαΐδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, 41χρονη αλλοδαπή, για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της 41χρονης στην Πτολεμαΐδα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -376- πακέτα τσιγάρων και ποσότητα καπνού, βάρους -5- κιλών και -300- γραμμαρίων, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φορολογικοί δασμοί.

Διαβάστε επίσης

Ανωτέρω κατασχεθείσες ποσότητες τσιγάρων και καπνού θα αποσταλούν στο Τελωνείο Πτολεμαΐδας, ώστε να προσδιοριστούν οι σχετικοί δασμοί, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.