Συνελήφθη 40χρονος μετά από αστυνομική επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καστοριάς

Συνελήφθη προχθες (12-01-2026) το πρωί σε περιοχή των Γρεβενών, κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, 40χρονος αλλοδαπός, για παράνομη μεταφορά 34χρονου αλλοδαπού.

Αναλυτικότερα, οι προαναφερόμενοι αστυνομικοί, χθες το πρωί, εντόπισαν στα όρια περιοχής Καστοριάς-Κοζάνης, να κινείται Ι.Χ.Φ. όχημα, με οδηγό τον 40χρονο και συνεπιβάτη τον 34χρονο και σε έλεγχο που επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν σε αυτό, ο οδηγός δε συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, πλην όμως το όχημα ακινητοποιήθηκε, με τη συνδρομή έτερων οχημάτων της ιδίας Υπηρεσίας, σε περιοχή των Γρεβενών.

Άμεσα συνελήφθη ο 40χρονος, ενώ ο 34χρονος εγκατέλειψε το όχημα και τράπηκε σε φυγή πεζός, πλην όμως με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Γρεβενών και του αστυνομικού σκύλου «ALPHA» του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας Καστοριάς, εντοπίσθηκε ο 34χρονος, σε περιοχή των Γρεβενών και συνελήφθη.

Συνεχιζόμενης της έρευνας διαπιστώθηκε ότι, ο 34χρονος εισήλθε παράνομα στη χώρα μας, στερούμενος νομιμοποιητικών εγγράφων και στη συνέχεια τον παρέλαβε ο 40χρονος από περιοχή της Φλώρινας, προκειμένου να τον μεταφέρει στο εσωτερικό της χώρας.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον 34χρονο βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κορεστίων Καστοριάς, ενώ οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.