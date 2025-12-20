Συνελήφθη 40χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Συνελήφθη, χθες (19.12.2025) το βράδυ, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας, 40χρονος αλλοδαπός για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 50χρονου αλλοδαπού.

Σε βάρος του 40χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών περί όπλων και περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, χθες (19.12.2025) το βράδυ, σε τοπική κοινότητα του δήμου Μεσσήνης, ανωτέρω συλληφθείς ύστερα από διαπληκτισμό που είχε με τον παθόντα, του επιτέθηκε με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Ο παθών μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου αφού του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες αποχώρησε.

Επιπλέον, βρέθηκε και κατασχέθηκε -1- μαχαίρι με μήκος λάμας -11- εκατοστά, ενώ όπως προέκυψε ο 40χρονος στερούταν νομιμοποιητικών εγγράφων στη Χώρα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.