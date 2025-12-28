Συνελήφθη 39χρονος στην Ομόνοια, από αστυνομικούς της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρώτες πρωινές ώρες της 23-12-2025 στην Ομόνοια, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, 39χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας Ασφαλείας εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται πεζός στην περιοχή της Ομόνοιας και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή του -3- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Σε επερχόμενη έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

-1- κιλό και -560- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.