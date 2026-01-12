Συνελήφθη 39χρονος στην Καστοριά για κατοχή ναρκωτικών δισκίων

Συνελήφθη χθες (11-01-2026) τις βραδινές ώρες στην Καστοριά, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, 39χρονος ημεδαπός, για κατοχή ναρκωτικών δισκίων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων με σκοπό την καταπολέμηση της διάδοσης ναρκωτικών ουσιών στην Καστοριά, εντοπίστηκε χθες ο 39χρονος και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -4-δισκία χαπιών, που εντάσσονται στο νόμο περί εξαρτησιογόνων ουσιών, την κατοχή των οποίων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.