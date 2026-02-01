Συνελήφθη 39χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού/Δ.Δ.Ε.Ε.Α/Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη, πρωινές ώρες της 28-1-2026, 39χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και απόπειρα κλοπής κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, ο 39χρονος, πρώτες πρωινές ώρες της 26-1-2026 και της 27-1-2026, έθραυσε υαλοπίνακες -3- καταστημάτων σε Βάρη, Κορωπί και Σαρωνίδα με τη χρήση μεταλλικού καλύμματος φρεατίου, πέτρας και πέτρινης πλάκας αντίστοιχα και αφαίρεσε χρηματικό ποσό από την ταμειακή μηχανή ενός καταστήματος.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού μετά από προανάκριση, τον ταυτοποίησαν ως δράστη των ανωτέρω περιπτώσεων κλοπών και τον εντόπισαν στην περιοχή της Βάρης, πρωινές ώρες της 28-1-2026, όπου τον συνέλαβαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.