Συνελήφθη 39χρονος αλλοδαπός, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη προχθες το μεσημέρι, 22 Φεβρουαρίου 2026, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», 39χρονος αλλοδαπός – μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή κάνναβης στην ελληνική επικράτεια, μέσω της αεροπορικής οδού.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίσθηκε ο κατηγορούμενος στον αερολιμένα κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού.

Από την επακόλουθη έρευνα στην αποσκευή του, κατελήφθη να έχει αποκρύψει εντός αυτής -16- νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά -21- κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Επιπλέον, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.