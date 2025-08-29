Συνελήφθη 38χρονος στο σπίτι του οποίου εντοπίστηκαν όπλο, κροτίδες, ρουχισμός με τα διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ. και ναρκωτικά

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, συνελήφθη πρωινές ώρες της 23-8-2025 στην περιοχή του Ταύρου, 38χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, όπλων, εξαρτησιογόνων ουσιών και βεγγαλικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας και κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας, πρωινές ώρες της 23-8-2025 έλαβε χώρα έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

ρουχισμός με τα διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας,

-62- φυσίγγια,

αυτοσχέδιο βεγγαλικό,

-28- κροτίδες,

σπαθί,

πυροβόλο όπλο (πιστόλι)

γεμιστήρας με -6- φυσίγγια,

ζευγάρι μεταλλικές χειροπέδες,

-2- μάσκες τύπου full face,

μάσκα κάλυψης προσώπου,

μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone),

μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας και

το χρηματικό ποσό των -8.360- ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.