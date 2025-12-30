Συνελήφθη 37χρονος Αστυνομικός

Στη σύλληψη ενός 37χρονου αστυνομικού για ναρκωτικά προχώρησαν οι αρχές στο λιμάνι της Ρόδου. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ανθυπαστυνόμο που υπηρετεί στο αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε ταξιδέψει με πλοίο από τον Πειραιά στο νησί των Δωδεκανήσων έχοντας μαζί του περίπου μισό κιλό κοκαΐνης.

Διαβάστε επίσης

Όταν αποβιβάστηκε από το πλοίο με το αυτοκίνητό του, τον περίμεναν οι συνάδελφοί του από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρόδου οι οποίοι εντόπισαν στο αυτοκίνητό του τα ναρκωτικά και του πέρασαν χειροπέδες.

Σε βάρος του 37χρονου αστυνομικού σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Πηγή: enikos.gr