Συνελήφθη 35χρονος από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Κέρκυρας

Από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), συνελήφθη, απογευματινές ώρες προχτές στην Κέρκυρα, 35χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής.

Ειδικότερα, ο 35χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο επισταμένων αναζητήσεων, καθώς από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι πρωινές ώρες της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου 2025, αφαίρεσε από οικόπεδο δύο μοτέρ άντλησης υδάτων, συνολικής χρηματικής αξίας -5.000- ευρώ.

Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Αχιλλείων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.