Συνελήφθη 34χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας

Συνελήφθη, χθες (06-08-2025) το απόγευμα σε περιοχή της Καστοριάς, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ) του Αστυνομικού Τμήματος Καστοριάς, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας Καστοριάς, 34χρονος αλλοδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, καθώς παραβίασε περιοριστικούς όρους Διάταξης της κας Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Κοζάνης, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

O συλληφθείς οδηγήθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.