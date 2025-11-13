Συνελήφθη 33χρονος στη Ζάκυνθο

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου συνελήφθη, προχθες 11 Νοεμβρίου 2025 το μεσημέρι, 33χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια προανάκρισης της παραπάνω Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οικία του 33χρονου, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μικροποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης,

-7- μεταλλικοί τρίφτες,

-33- ναρκωτικά χάπια χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή,

-1- όπλο με συμπιεσμένο αέριο (ρέπλικα),

-1- όπλο για ρίψη αβολίδωτων φυσιγγίων,

-89- αβολίδοτα φυσίγγια,

-1.800- μεταλλικά σφαιρίδια,

-1- σιδερογροθιά καθώς και

διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές (φορητές συσκευές αποθήκευσης -USB-, κάμερα, φορητός υπολογιστής και άλλα)

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.