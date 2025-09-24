Συνελήφθη 33χρονος σε περιοχή της Καστοριάς για κατοχή κοκαΐνης

Συνελήφθη χθες (23-09-2025) τις απογευματινές ώρες, σε περιοχή της Καστοριάς, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, 33χρονος ημεδαπός, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον 33χρονο από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης, μεικτού βάρους -3.4- γραμμαρίων.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.