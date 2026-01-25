PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Συνελήφθη 32χρονος από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών/Γ.Α.Δ.Α.

αεροδρομιο
16:39 | 25/01/2026

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 22-1-2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών/Γ.Α.Δ.Α., 32χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, ο 32χρονος εντοπίστηκε από ανωτέρω αστυνομικούς, στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μετά από την άφιξή του με πτήση από την Αίγυπτο, και εντός των αποσκευών του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -3.380- πακέτα τσιγάρα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

