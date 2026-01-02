PoliceNET of Greece logo
Συνελήφθη 31χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε άντρα ανήμερα Πρωτοχρονιάς

ΣΥΛΛΗΨΗ
10:39 | 02/01/2026

Στη σύλληψη μεθυσμένου άνδρα, ο οποίος χτύπησε και τραυμάτισε, το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς, ηλικιωμένο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου.

   Ο 31 ετών άνδρας, σε κατάσταση εμφανούς μέθης, επιτέθηκε στον 79χρονο, τον οποίο δεν γνώριζε, χτυπώντας τον με τα χέρια, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί στο κεφάλι.

   Το θύμα διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

