Συνελήφθη 31χρονος, ο οποίος στρατολογούσε ανήλικα κορίτσια για να κλέβουν τσάντες στο κέντρο της Αθήνας

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών (Ομάδα Παρεμπορίου) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της 15-10-2025 στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης, 31χρονος και -5- ανήλικες ηλικίας 14, 15 και 16 ετών, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία και εμπορία ανθρώπων.

Ειδικότερα, υπό την καθοδήγηση του 31χρονου, οι ανήλικες χωρίζονταν σε -2- ομάδες και στη συνέχεια με τη μέθοδο της απασχόλησης επιχειρούσαν να αποσπάσουν τσαντάκια ή προσωπικά αντικείμενα από τσάντες διερχόμενων ή καθήμενων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Περιπολούντες αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, αντιλήφθηκαν το περιστατικό και άμεσα ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τους ανωτέρω και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.