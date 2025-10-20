Συνελήφθη 31χρονος, μέλος οργανωμένου κυκλώματος στη Μυτιλήνη

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, συνελήφθη προχθες (18-10-2025) στη Μυτιλήνη, 31χρονος ημεδαπός, ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες.

Η ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει τα αδικήματα, της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της απάτης (τετελεσμένης και σε απόπειρα).

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος επικοινώνησαν τηλεφωνικά, κατά το προηγούμενο διήμερο, με -3- ημεδαπές γυναίκες (72χρονη, 83χρονη και 80χρονη), στη Μυτιλήνη καθώς και στις περιοχές Μόρια και Παναγιούδα στη Λέσβο, προσποιούμενα κατά περίπτωση ιατρό και με πρόσχημα την άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης συγγενικών τους προσώπων, έπεισαν την 72χρονη να παραδώσει στον 31χρονο δράστη το χρηματικό ποσό των -4.000- ευρώ και την 83χρονη να παραδώσει στον τελευταίο το χρηματικό ποσό των -8.000- ευρώ και -90- δολάρια Η.Π.Α., ενώ επιχείρησαν ανεπιτυχώς να εξαπατήσουν, με τον ίδιο τρόπο, την 80χρονη.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων αυτών προέκυψε ότι, ο 31χρονος εντάχθηκε πρόσφατα σε εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από τουλάχιστον -7- ακόμη άτομα, με συγκεκριμένη δομή, διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με αποκλειστικό σκοπό την εξαπάτηση πολιτών, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ως προς τη μεθοδολογία τους, τα μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ανυποψίαστους πολίτες κυρίως προχωρημένης ηλικίας, προσποιούμενα ιατρούς και επικαλούμενα την ανάγκη αντιμετώπισης ιατρικών θεμάτων συγγενικών τους προσώπων, απαιτούσαν από αυτούς την άμεση καταβολή μεγάλων χρηματικών ποσών και τιμαλφών.

Στο πλαίσιο των ερευνών για τις υποθέσεις αυτές, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των -5.000- ευρώ, που όπως προέκυψε προερχόταν από έκνομη δραστηριότητα, καθώς και κινητό τηλέφωνο του 31χρονου.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να προσδιοριστούν, οι διασυνδέσεις και το εύρος της παράνομης δραστηριότητας του εγκληματικού αυτού δικτύου.