Συνελήφθη 31χρονος από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Κοζάνης

Συνελήφθη χθες (18-12-2025) τις απογευματινές ώρες, σε περιοχή της Κοζάνης, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης, 31χρονος ημεδαπός, καθώς κατελήφθη να οδηγεί κλεμμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Ειδικότερα, τις απογευματινές ώρες της 17-12-2025, 58χρονος ημεδαπός κατήγγειλε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης την κλοπή Ι.Χ.Ε. οχήματος, ιδιοκτησίας του από κοινού με τη σύζυγο του, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε υπαίθριο χώρο, έξωθεν της οικίας τους, στην πόλη της Κοζάνης.

Ύστερα από επισταμένες αναζητήσεις των αστυνομικών, ο 31χρονος εντοπίστηκε χθες το απόγευμα να οδηγεί το προαναφερόμενο όχημα σε περιοχή της Κοζάνης και συνελήφθη άμεσα, ενώ το κλεμμένο όχημα αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος, ενώ στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, με αποτέλεσμα να του βεβαιωθούν οι προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.