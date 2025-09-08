Συνελήφθη 28χρονος στη Βούλα Αττικής

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου 2025, σε περιοχή της Βούλας Αττικής, 28χρονος ημεδαπός για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με τη δράση του ανωτέρω στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε διάφορα άτομα στην ευρύτερη περιοχή των νοτίων προαστίων της Αττικής, επετεύχθη, μέσω ανάλυσης και διασταύρωσης δεδομένων, εξακρίβωσης χώρων και στοιχείων ατόμων, ο εντοπισμός του και η πιστοποίηση της εγκληματικής δράσης του.

Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος βρέθηκε να έχει στην κατοχή του με σκοπό την άμεση διακίνηση σε τρίτους, αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους -1,5- γραμμαρίων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία, καθώς και από την κατοχή του 28χρονου, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη βάρους -103- γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη βάρους -14,5- γραμμαρίων,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

-2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο και

το χρηματικό ποσό των -25.800- ευρώ.

Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για έτερα αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.