Συνελήφθη 28χρονος ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, συνελήφθη προχθες (08-10-2025) στη Μυτιλήνη, 28χρονος ημεδαπός, ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες.

Η ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει τα αδικήματα, της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της απάτης (τετελεσμένης και σε απόπειρα).

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος επικοινώνησαν τηλεφωνικά κατά το προηγούμενο διήμερο με -2- ηλικιωμένα άτομα (89χρονος και 88χρονη), στην Παναγιούδα και στη Μυτιλήνη, προσποιούμενα κατά περίπτωση ιατρό και με πρόσχημα την άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης συγγενικών τους προσώπων, έπεισαν τον 89χρονο να παραδώσει στον 28χρονο δράστη το χρηματικό ποσό των -3.500- ευρώ και -34- χρυσές λίρες, ενώ επιχείρησαν ανεπιτυχώς να αποσπάσουν με τον ίδιο τρόπο μεγάλο χρηματικό ποσό από την 88χρονη.

Ο 28χρονος μετέβη σε σύντομο χρονικό διάστημα σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης με τον 89χρονο στην περιοχή της Παναγιούδας, δεν κατόρθωσε όμως να του αποσπάσει τα χρήματα και τις λίρες, καθόσον έγινε αντιληπτό ότι πρόκειται για απάτη.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων αυτών προέκυψε ότι, ο 28χρονος εντάχθηκε προ δεκαημέρου σε εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από τουλάχιστον -5- ακόμη άτομα, με συγκεκριμένη δομή, διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με αποκλειστικό σκοπό την εξαπάτηση πολιτών, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ως προς τη μεθοδολογία τους, τα μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ανυποψίαστους πολίτες κυρίως προχωρημένης ηλικίας, προσποιούμενα ιατρούς και επικαλούμενα την ανάγκη αντιμετώπισης ιατρικών θεμάτων συγγενικών τους προσώπων, απαιτούσαν από αυτούς την άμεση καταβολή μεγάλων χρηματικών ποσών και τιμαλφών.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι, ο ίδιος δράστης ενέχεται σε -1- ακόμη υπόθεση απάτης, που έλαβε χώρα προχθές (07-10-2025) στην Κρήτη, όπου με τον ίδιο τρόπο απέσπασε το χρηματικό ποσό των -15.300- ευρώ από ηλικιωμένη ημεδαπή.

Ο 28χρονος, εντοπίστηκε πρωινές ώρες χθες στον αερολιμένα της Μυτιλήνης, ενώ επιχειρούσε να αναχωρήσει από το νησί της Λέσβου. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο κατασχέθηκαν, εισιτήρια, παραστατικά έγγραφα, κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των -900- ευρώ που είχε στην κατοχή του, χρήματα που όπως διακριβώθηκε προέρχονταν από έκνομη δραστηριότητα.

Τις έρευνες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, συνέδραμε το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.