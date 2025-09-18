Συνελήφθη 28χρονος οδηγός μοτοσικλέτας ο οποίος πραγματοποίησε επικίνδυνο ελιγμό εντυπωσιασμού «σούζα» για απόσταση περίπου 350 μέτρων

Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, συνελήφθη απογευματινές ώρες της 17-9-2025 στην περιοχή της Καλλιθέας, 28χρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας για επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς κατελήφθη από αστυνομικούς των Ο.Ε.Π.Τ.Α. να κινείται επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλλιθέα με δίκυκλη μοτοσικλέτα, πραγματοποιώντας αλλεπάλληλους και επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στα υπόλοιπα οχήματα, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησε επικίνδυνο ελιγμό εντυπωσιασμού «σούζα» για απόσταση περίπου -350- μέτρων, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 28χρονος οδηγούσε στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.