Συνελήφθη 28χρονος για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούν καθημερινά, εντόπισαν και συνέλαβαν 28χρονο ημεδαπό για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες προχθες (17-09-2025) στην περιοχή της Μενεμένης, σε έλεγχο που πραγματοποίησαν ανωτέρω αστυνομικοί σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο 28χρονος, βρέθηκε κάτω από το κάθισμα του οδηγού συσκευασία κάνναβης συνολικού βάρους (154) γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.