Συνελήφθη 28χρονος από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας

Συνελήφθη την Τετάρτη 6 Αυγούστου 2025 στη Θήρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας, 28χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη έναν 26χρονο ημεδαπό, προμηθευτή του 28χρονου.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιολόγησης στοιχείων υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών, χθες (06.08.2025) το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε στοχευμένη έρευνα στην κατοικία του 28χρονου δράστη, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-77- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη

-22- φαρμακευτικά – ναρκωτικά δισκία, χωρίς ιατρική συνταγή

-1,8- γραμμάρια κοκαΐνης

-1.785- ευρώ

-2- κινητά

Ζυγαριά ακριβείας

Θρυμματιστής

Πλήθος πλαστικών συσκευασιών

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.