Συνελήφθη 27χρονος οδηγός που έτρεχε με 162 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο 60

Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη 27χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε απογευματινές ώρες προχτες (25-11-2025) επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, στην περιοχή του Γέρακα, να κινείται με ταχύτητα 162 χλμ/ώρα.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 27χρονος κινούνταν με 162 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 60 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.