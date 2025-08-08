Συνελήφθη 27χρονος για διάρρηξη οικίας από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Συνελήφθη, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., πρωινές ώρες της 30-7-2025 στην περιοχή της Μάνδρας και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας, 27χρονος κατηγορούμενος για κλοπή κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 29-7-2025, ο κατηγορούμενος αποπειράθηκε να διαρρήξει οικία στην περιοχή της Ελευσίνας, όμως έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη και διέφυγε.

Κατόπιν προανάκρισης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας, ο 27χρονος άμεσα ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ανωτέρω απόπειρας διάρρηξης και συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Μάνδρας.

Επιπρόσθετα από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας εξιχνιάστηκαν ακόμα -2- περιπτώσεις κλοπών, όπου ο 27χρονος, από κοινού με έτερο άτομο, στην πρώτη περίπτωση εισήλθε σε οικία στην περιοχή της Ελευσίνας και αφαίρεσε χρηματικό ποσό ενώ στη δεύτερη περίπτωση παραβίασε σταθμευμένο όχημα και αφαίρεσε τσάντα με προσωπικά αντικείμενα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.