Συνελήφθη 27χρονος αλλοδαπός που διακινούσε κοκαΐνη

Συνελήφθη την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 στη Σύμη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, 27χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή, νόθευση και διακίνηση κοκαΐνης.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε ο δράστης, χρησιμοποιώντας ως μέσο διευκόλυνσης δίκυκλη μοτοσικλέτα, προέβαινε σε διαμοιρασμό-διακίνηση κοκαΐνης αποκομίζοντας χρηματικό όφελος.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, μετέβη στη Σύμη κλιμάκιο αστυνομικών και αφού εντοπίστηκε ο 27χρονος ακολουθήσε έλεγχος και έρευνα στην κατοικία του όπου βρέθηκαν:

-267- γραμμάρια κοκαΐνης

-3- συσκευασίες σόδα, για νόθευση κοκαΐνης

Ζυγαριά ακριβείας

-7.155- ευρώ

Κινητό τηλέφωνο

Οι ναρκωτικές ουσίες, τα υπόλοιπα πειστήρια και η δίκυκλη μοτοσικλέτα κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.