Συνελήφθη 26χρονος για βιασμό της 20χρονης συντρόφου του

Συνελήφθη έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, 26χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Προηγήθηκε καταγγελία 20χρονης ημεδαπής – συντρόφου του συλληφθέντα, σύμφωνα με την οποία ο 26χρονος, πρώτες πρωινές ώρες της 14-09-2025, σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διενέργεια γενετήσιων πράξεων, έγινε βίαιος παρά τη θέλησή της, προκαλώντας της μώλωπες, ενώ προηγουμένως προέβη σε χρήση κοκαΐνης.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.