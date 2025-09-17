Συνελήφθη 26χρονος από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης της ΓΑΔΑ

Από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης που συγκροτήθηκε από τη Γ.Α.Δ.Α. για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, συνελήφθη πρωινές ώρες της 15-9-2025, 26χρονος ημεδαπός, για απόρριψη αποβλήτων από όχημα σε δρόμο του Αγ. Ιωαν. Ρέντη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας – Αγ. Ιωάν. Ρέντη για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 15-9-2025, κατόπιν πληροφοριών αναφορικά με οχήματα που μεταφέρουν απόβλητα, τα οποία απορρίπτουν σε δρόμο του Αγ. Ιωαν. Ρέντη με αποτέλεσμα τη σωρεία σκουπιδιών και μπαζών, κατελήφθη από τους αστυνομικούς ο 26χρονος τη στιγμή που απέρριπτε απόβλητα στο ανωτέρω σημείο.

Άμεσα ο κατηγορούμενος ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας – Αγ. Ιωάν. Ρέντη, ενώ ακόμα βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος.