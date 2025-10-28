Συνελήφθη 26χρονο μέλος συμμορίας από περιπολούντες αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, αποδομήθηκε εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων προσποιούμενοι τους λογιστές, τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φιλικά πρόσωπα, αποσπώντας χρηματικά ποσά και κοσμήματα σε περιοχές της Αττικής.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων απατών σε βάρος πολιτών και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, ταυτοποιήθηκαν -3- άτομα ως μέλη της εγκληματικής ομάδας, τα οποία και αναζητούνταν, κατηγορούμενοι άπαντες για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατά συναυτουργία, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της 22-10-2025 από περιπολούντες αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. στην περιοχή του Ζεφυρίου, 26χρονος, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί επιχειρησιακό αυτοκίνητο με παραποιημένα στοιχεία κυκλοφορίας, ενώ κατόπιν έρευνας στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γυαλιά ηλίου τα οποία ο κατηγορούμενος φορούσε κατά την τέλεση των απατών.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα με διακριτούς – εναλλασσόμενους ρόλους και διαρκή δράση, με σκοπό την τέλεση απατών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας κινούμενα με επιχειρησιακό αυτοκίνητο, αρχικά εντόπιζαν κυρίως ηλικιωμένα άτομα και στη συνέχεια προσποιούμενοι είτε φιλικά πρόσωπα συγγενικών τους προσώπων, είτε τους λογιστές, με το πρόσχημα οφειλής προς την εφορία ή επιστροφής φόρου, έπειθαν τα θύματά τους να επιβιβαστούν στο αυτοκίνητο μεταφέροντάς τα στις οικίες τους, όπου, με τη μέθοδο της απασχόλησης ,τους αποσπούσαν χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Ακόμα, πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα θύματά τους χρησιμοποιώντας επιχειρησιακούς αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ρεύματος στην οικία τους, τους ζητούσαν να τοποθετήσουν κοσμήματα, εντός λεκάνης, στον εξωτερικό χώρο των οικιών.

Στη συνέχεια μετέβαιναν με επιχειρησιακό όχημα στις οικίες των θυμάτων τους και παραλάμβαναν τα κοσμήματα και τα χρηματικά ποσά.

Σε άλλες περιπτώσεις τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, έπειθαν τα θύματά τους να τους παραδώσουν τραπεζικές κάρτες με τη συνακόλουθη γνωστοποίηση του κωδικού ασφαλείας (PIN) και στη συνέχεια προέβαιναν σε αναλήψεις χρημάτων από τραπεζικά μηχανήματα (ΑΤΜ).

Ενδεικτικό της προκλητικής θρασύτητας της δράσης τους, αποτελεί το γεγονός ότι προκειμένου αφενός να πολλαπλασιάσουν το παράνομο περιουσιακό όφελος και αφετέρου να του προσδώσουν νομιμοφάνεια, έπαιζαν τυχερά παίγνια χρησιμοποιώντας τις εν λόγω τραπεζικές κάρτες.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλος αριθμός ρολογιών και κοσμημάτων, καθώς και τσαντάκι ώμου, που έφερε κατά τη διάπραξη των απατών.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -9- περιπτώσεις απάτης, διαπραχθείσες σε Ελληνικό, Γλυφάδα, Βούλα, Π. Φάληρο, Βάρκιζα, Πεντέλη, Νέα Φιλαδέλφεια και Ζεφύρι.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της συμμορίας ανέρχεται σε περίπου -90.000- ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.