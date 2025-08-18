PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Συνελήφθη 25χρονη: Στο σπίτι της εντοπίστηκαν αυτοσχέδιο πιστόλι, σπαθί και ξιφίδια

1
18:39 | 18/08/2025

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., συνελήφθη πρωινές ώρες της 10-8-2025 στην περιοχή του Ασπροπύργου, 25χρονη, κατηγορούμενη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με οικία στην περιοχή του Ασπροπύργου όπου αποκρύπτονται πυροβόλο όπλο, σπαθί και ξιφίδια, έλαβε χώρα έρευνα στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • σπαθί τύπου «κατάνα»,
  • -4- ξιφίδια,
  • μαχαίρι επιβίωσης και
  • αυτοσχέδιο πιστόλι.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ο.Π.Κ.Ε.
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis