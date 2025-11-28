PoliceNET of Greece logo
Συνελήφθη 23χρονος οπαδός που έκανε χρήση λέιζερ σε βάρος αθλητών κατά τη διάρκεια αγώνα

13:39 | 28/11/2025

Στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου το βράδυ της Κυριακής 23-11-2025 στο γήπεδο «OPAP ARENA» στη Νέα Φιλαδέλφεια, συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, 23χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα μέσω κλειστού κυκλώματος ασφαλείας του γηπέδου να χρησιμοποιεί συσκευή λέιζερ σε βάρος αθλητών, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε η συσκευή λέιζερ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

