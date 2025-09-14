Συνελήφθη 23χρονος για ναρκωτικά - Τα εντόπισε αστυνομικός σκύλος

Τις απογευματινές ώρες προχθες, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά προέβησαν στη σύλληψη ενός 23χρονου ημεδαπού για παράβαση του νόμου ¨Περί εξαρτησιογόνων ουσιών¨, στον κεντρικό επιβατικό λιμένα Πειραιά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών, διενεργήθηκε έλεγχος εντός ενός επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών ¨ΜΠΡΑΤ¨, όπου εντοπίστηκε ο 23χρονος να έχει στο μπουφάν του μία πλαστική συσκευασία περιέχουσα ποσότητα κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους εκατόν πενήντα δύο γραμμαρίων (152 γρ) και φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης καθαρού βάρους δύο γραμμαρίων και πέντε δεκάτων του γραμμαρίου (2,5 γρ).

Οι ναρκωτικές ουσίες πρόκειται να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους και η μέση αξία τους ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (9.500€) περίπου.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν οι ανευρεθείσες ναρκωτικές ουσίες καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας που βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντα.