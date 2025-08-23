Συνελήφθη 22χρονος από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Ηρακλείου

Συνελήφθη προχθες (22.08.2025) το βράδυ στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, 22χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών καθώς και την πρόληψη και καταστολή παράνομων δραστηριοτήτων, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που επέβαινε ο 22χρονος κατά την διάρκεια του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

108 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.