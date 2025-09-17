Συνελήφθη 21χρονος από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Κοζάνης για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη χθες (16-09-2025) τις απογευματινές ώρες στην Κοζάνη, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, 21χρονος ημεδαπός, για κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, οι προαναφερόμενοι αστυνομικοί, χθες (16-09-2025) τις απογευματινές ώρες πραγματοποίησαν έλεγχο στην οικία του 21χρονου, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού καθαρού βάρους -28,8- γραμμαρίων και

ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.